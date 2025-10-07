千葉県白井市と市川市の民家で昨年１０月に起きた「闇バイト」による強盗事件の実行役として、強盗致傷や逮捕監禁などの罪に問われた横浜市旭区、内装工高梨謙吾被告（２２）の裁判員裁判の公判が６日、千葉地裁（水上周裁判長）であった。検察側は「執拗（しつよう）で苛烈な暴行を繰り返した」として懲役２０年を求刑し、弁護側は「（被告は）従属的な立場だった。懲役８年が相当」と訴えて結審した。判決は１４日。大声出し逃