5日、石川県小松市の山間部で発生した土砂崩れの現場で、生き埋めの状態で見つかり、その後、死亡が確認されたのは、愛知県あま市に住む会社員の男性（34）と判明しました。5日午前9時半ごろ、石川県小松市金平町で発生した土砂崩れでは、愛知県から訪れていた20代の男性が大けがをしたほか、土砂に巻き込まれた男性が6日、土砂の中から心肺停止の状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察が所持品などを確認した結果、