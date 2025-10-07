Photo:カタオカ キヨシ この記事は2024年10月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集した記事です。キャンプサイトやテント内を明るく照らしてくれるLEDランタンは、キャンプの夜を快適に過ごすための必須アイテムですよね。キャンプ好きの筆者はLEDランタンをいくつか所有しているのですが、スマホを充電できるコール