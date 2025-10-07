アリ社会はオス・メスで役割が大きく異なる。岡山理科大学の村上貴弘教授は「アリの世界はメス中心の社会だ。働きアリはすべてメスで、オスの唯一の役割は女王アリと交尾することだ。そして、交尾を終えたオスアリはそのまま死ぬ」という――。※本稿は、村上貴弘『アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Latif Muhammad※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／L