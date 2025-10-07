かつて世界最高の守護神に君臨した元イタリア代表GKジャンルイージ・ブッフォン。イタリア代表として史上最多となる178試合に出場し、2006年にはW杯優勝も成し遂げた。そのブッフォンの息子であるルイス・ブッフォンが17歳にして、セリエAデビューを果たした。セリエAのピサに所属するルイスは、5日の第6節ボローニャ戦に後半32分から途中出場。0-4で敗れた試合後には「このユニフォームでセリエAデビューを果たすという夢が叶った