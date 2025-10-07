◆ザ・リッツ・カールトン大阪の「アフタヌーンブッフェ」を体験！「旬」の秋フルーツを贅沢に味わえる大阪・梅田にある憧れホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」、その1階に佇むイタリア料理「スプレンディード」で2025年9月11日（木）にスタートした秋のアフタヌーンビュッフェ『オータムジュエル』。国産フルーツをたっぷり使ったスイーツにセイボリー、世界にひとつだけのモンブランパフェに人気のチョコレートファウンテン。