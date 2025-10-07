26年W杯北中米大会の出場権を持つウズベキスタンのサッカー協会は6日、同国の指揮官に元イタリア代表DFのファビオ・カンナバロ氏（52）が就任すると発表した。現役時代、同氏はイタリア代表の主将として06年W杯ドイツ大会の優勝に貢献。同年、バロンドール（当時欧州最優秀選手）も受賞した。引退後は中国やサウジアラビア、母国イタリアなどのクラブなどで指導。19年には中国代表を2試合率いた。直近では昨年12月に就任した