涼しくなり、行楽シーズンにもなる秋は、空き巣などの侵入窃盗が多くなります。台風の時は、家の中にいても忍び込みをされる可能性が高く、注意が必要です。「マンションだから大丈夫」という油断も禁物。侵入に時間をかけさせるのが対策のポイントです。■侵入窃盗が多いのは10月と11月森圭介アナウンサー「法務省の犯罪白書（令和4年版）による、住宅を対象とした4年前の空き巣などの侵入窃盗の月ごとの認知件数のグラフがありま