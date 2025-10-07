パレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐるイスラエルとイスラム組織ハマスの交渉が始まる中、アメリカのトランプ大統領は6日、「合意の成立を確信している」と強調しました。アメリカ トランプ大統領「（イスラエルとハマスの間で）持続性のある合意が成立すると確信している」トランプ大統領は6日、「イスラエルは人質を取り戻したいと本気で思っているし、終わらせたがっている」「ハマスも今のところうまくやっている」などと