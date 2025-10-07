楽天は7日、2026シーズン「myfavE DAY」の開催に向けて『myfavEユニフォーム2026』のデザインを募集することになったと発表した。『myfavEユニフォーム2026』のテーマは「爽やか」。採用されたユニフォームは、「myfavE DAY」の来場者へプレゼントされ、楽天モバイルパーク宮城のスタンドを彩る。さらに、昨年に続き「myfavE DAY」のメインビジュアルを務める選手を、楽天イーグルスファン投票で決定する。※メインビジュア