中日ドラゴンズとナゴヤドームは7日、2026年度シーズンシート資料請求の受け付けを10月10日（金）午前10時から球団公式ウェブサイト上で開始すると発表した。【概要】■シーズンシートとはレギュラーシーズン中にバンテリンドーム ナゴヤで開催する全試合を同じお席で観戦できる年間指定席。中日ドラゴンズがクライマックスシリーズや日本シリーズに進出した場合もチケットを優先で予約できるなど多彩な契約特典も用意。また、シ