広島は７日、２６年度より公式ファンクラブが大幅リニューアルされることを発表した。新たにポイント制度を導入。ポイント制度が利用できる「赤組」（年会費１０００円）に加入すると、それぞれの応援スタイルに合わせて６つのコースを自由に選ぶことができる。コースは「チケットコース」（年会費３０００円）、「キッズコース」（年会費２０００円）、「若鯉応援コース」（年会費２０００円）など、年会費や特典内容もさまざ