この本で紹介される言葉は「とらえどころのない、表現のしにくい気持ちや経験をぴたりと言いあてているかもしれないし、長いあいだ忘れていた人を思いださせてくれたりするかもしれません」（「はじめに」）。日本語の「木漏れ日」という言葉は、世界中の人たちを「あの光を表現する言葉があったのか！」と感動させる。しかしこれは日本語が素晴らしいのではなく、他の言語にも日本語にはない「あれを表現する言葉があったのか」