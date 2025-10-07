『あたらしいともだちかわじろう短編集』かわじろう〈著〉マガジンハウス９９０円１０本の短編を収めた作品集。学校や職場などありふれた日常の空間で、さまざまな主人公を通して描かれるのは、どこかなじみきれないこの「世界」への違和感と、そこにふと訪れる小さな心の転機だ。普通に暮らしているようで、じつは誰もが目の前の現実への向き合い方にとまどっている。心の中に越えにくいハードルがあるのだ。他人に対