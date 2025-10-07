『趣都（しゅと）』山口晃〈著〉講談社１９８０円２０２１年春、「電線絵画展」と題する美術展が開催された。明治初期から現代まで、多くの画家が絵にした電線と電柱のある風景が並ぶ。その掉尾（ちょうび）を飾ったのが山口晃だった。電柱をモチーフとした作品とともに本作の原画も展示されていたと記憶する。現代の都市を浮世絵のような様式で描き、未来とも過去ともつかぬ風景を現出させる稀代（きだい）の絵師による