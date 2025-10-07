HYBE JAPAN傘下のレーベルから誕生した9人組グローバルグループ・&TEAMの韓国デビューが決定！今回は、そんな勢いにのる9人が出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の様子をお届けします。また、韓国デビューに向けた意気込みや好きな韓国語など3つの質問に答えてもらいました。個性あふれるメンバーの回答をお見逃しなく♡結成3周年♡ 「&TEAM」が韓国デビューを発表！日本発のグローバルグループ&TEAM