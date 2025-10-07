SEVENTEENのスペシャルユニット、エスクプス×ミンギュが日本でも人気を続けている。【写真】エスクプス、“爆イケビジュ”の学ラン姿10月7日、オリコンによると、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』は10万3000枚以上を売り上げ、最新「週間アルバムランキング」（10月13日付／集計期間：9月29日〜10月5日）で1位を獲得した。『HYPE VIBES』はリリース直後から日本の主要ランキングで圧倒的な存在感を示している