年末登場確定か!? 新型RAV4の進化が凄い国内外で人気の高いミドルクラスSUVのトヨタ「RAV4」が、間もなくフルモデルチェンジを受ける予定です。日常を冒険にするクロスオーバーSUVが、最新モデルで遂げた進化を見ていきましょう。新型「RAV4」まもなくデビュー！［写真は新型「RAV4 CORE（コア）」（プロトタイプ）］【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「RAV4」です！ 画像で見る（30枚以上）RAV4は2019年に現行モデ