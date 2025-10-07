◆米大リーグ地区シリーズ第２戦ブルワーズ―カブス（６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）初戦以来３試合ぶりの２号本塁打。先発した今永昇太投手（３２）を援護した。初回１死一、二塁。先発左腕アシュビーに対し、カウント１−１か
