旧香川県立体育館高松市福岡町 建築家・丹下健三が設計した旧香川県立体育館の解体工事の一般競争入札の結果、高松市の合田工務店が落札業者に決まりました。落札金額は8億4700万円（税込み）です。 1964年に完成した旧香川県立体育館は耐震性に問題があるとして2014年に閉館。県が9月、解体工事業者を選定する一般競争入札を行い、いずれも高松市の建築業合田工務店と小竹組（高松市）の2社が参加しました。 そして、