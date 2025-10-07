K-85XR50 ソニーは、ミニLEDバックライトを搭載した4K液晶テレビ「BRAVIA 5」(XR50シリーズ)に、85型サイズ「K-85XR50」を追加。11月15日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は495,000円前後。 【市場想定価格更新】記事初出時、市場想定価格を465,000円前後と記載しておりましたが、495,000円前後に更新しました(10月7日10時20分) 上位BRAVIA 9・BRAVIA 7と同じミニLED技術と独自のバック