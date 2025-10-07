山形県米沢市の上杉神社近くの住宅地で6日に目撃されたクマについて、2頭のうち子グマとみられていた1頭は「黒い岩」だったことがわかりました。市などは6日に熱感知で反応したためクマとみられる影があると判断しましたが、7日午前に確認したところ、クマとみられていたものは「岩」と判明したということです。1頭は6日夕方に箱わなにかかっていて、市などは出没していたクマはすべて捕獲したと判断し、警戒態勢を解除しています