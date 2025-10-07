シンガー・ソングライターの大塚愛（43）が7日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「森林浴」とつづった大塚。大自然の中でリラックスした表情を浮かべるオフショットを掲載した。紺色のスッキリとしたワンピースに差し色で赤いスカーフを髪飾り。シンプルな大人の休日コーデを披露した。ファンからは「気持ちよさそう」「MVみたい」「絵画」「かわいい」「癒し」「自然に囲まれてていいですね」などのコ