◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ（DS）第2戦にリリーフ登板。2日（同3日）のワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦のレッズ戦から、3試合連続の登板となった。一打同点の場面でマウンドに上がり、確実に試合を締めて今ポストシーズン（PS）2試合連続の2セーブ目となった。4