ノーベル生理学・医学賞の受賞決定から一夜明け、大阪大の熊ノ郷淳学長（左）から花束を受け取る坂口志文特任教授＝7日朝、大阪府吹田市体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見し、今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大特任教授の坂口志文さん（74）が、発表から一夜明けた7日朝、学長への受賞決定報告のため大阪府吹田市の同大キャンパスを訪れた。報道陣に対し「これだけ取材していただく