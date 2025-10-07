北朝鮮の金正恩総書記が念願だった総合病院の竣工式で、保健当局の怠慢を厳しく指摘しました。北朝鮮メディアは7日、新たに建設された「平壌総合病院」の竣工式が6日に行われたと伝え、テープカットを行う金総書記や病院内の写真を公開しました。韓国メディアによりますと、平壌総合病院は2020年に着工しましたが、資材不足や新型コロナの影響で完成が遅れていました。金総書記は演説で「一番成し遂げたかったことだ」と述べ、喜び