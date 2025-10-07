虫好きで“虫ドル”として活動するカブトムシゆかり（36）が、7日までにXを更新し「今まで人妻を装っていてすみませんでした。離婚していました」と離婚を報告した。カブトムシゆかりは子どもの頃から虫が好きで、16年には初著書「カブトムシゆかりの虫活！〜虫と私の○○な生活〜」を発売。イベントでは「虫活と婚活は反比例なんです。そろそろヤバイと思っています」と語っていたが、20年10月にXで結婚を発表。「わたくしごとを