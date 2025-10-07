私は会社員のアカリ（35歳）。夫のアキラ（40歳）と結婚して息子（7歳）と娘（5歳）がいます。3年ほど前、当時近居だった義母が入院をしました。義父が家にひとり残されるかたちになって心配だと夫が言うので、私たちは家族で引っ越して義実家同居をはじめたのです。それからは義父も義母も入退院を繰り返している状況です。ただ家賃が浮くのはわが家にとっても大きなメリットだし、義両親も感謝してくれて同居生活はそれなりに上