福岡市内のもみほぐし店「りらくる」でセラピストとして働く湯上谷蘐志さん（５９）はホークス一筋１６年のいぶし銀だ。石川・星稜高からドラフト２位で南海入りし、球団のダイエーへの譲渡後は、田淵幸一監督のもと福岡・平和台で正二塁手として活躍した。南海時代からの低迷を引きずるチームはその後、西武の黄金時代を築き“球界の寝業師”と呼ばれた根本陸夫氏、さらに王貞治氏を監督に招聘（しょうへい）していく。変