「チームラボバイオヴォルテックス京都」のオープンに先立ち開かれた記念式典。右から2人目はチームラボ代表の猪子寿之さん＝7日午前、京都市南区先端技術を駆使したデジタルアートの美術館「チームラボバイオヴォルテックス京都」が7日、京都市南区にオープンした。延べ面積は約1万平方メートルで、光や音、映像を組み合わせた50以上の作品群で構成される。チームラボの美術館では国内最大規模という。オープンに先立