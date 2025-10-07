陸上男子１１０メートル障害の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が、９月の世界選手権東京大会で口にした「何が足りなかったんだろう」という言葉の意味を明かした。５位でメダルに届かず、インタビューで号泣。閉幕から２週間が経過し、自身で導き出した“何か”とは−。もう、その目に迷いはない。自国開催の大舞台の閉幕から約２週間が経過した今月４日のイベント。０秒０６差の５位で表彰台に届かなかった理由について、村竹