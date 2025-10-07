ドジャースの大谷翔平投手（３１）はポストシーズン（ＰＳ）でも異次元のパフォーマンスを見せている。３年連続、４度目のＭＶＰ受賞を米メディアが確実視する中、米全国紙ＵＳＡトゥデーの名物記者ボブ・ナイチンゲール氏が「ＭＶＰは大谷翔平にちなんで名付けたほうがいいかもしれない」と一石を投じ、話題になっている。引退後などに現役時代の功績をたたえて賞を創設、あるいは従来の賞を改称した例はあるが現役では前代未聞