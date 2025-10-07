シルバーラインの両端RCA PDNは、トーレンスブランドのフォノケーブル「PhonoConnect シリーズ」8モデルを発売した。シルバーライン、カッパーラインの2シリーズで、いずれも受注販売。価格は88,000円から。 シルバーライン PHS-150 RCA-RCA 1.5m 132,000円 PHS-150 XLR-XLR 1.5m 143,000円 PHS-150 DIN-RCA 1.5m 132,000円 PHS-150 DIN-XLR 1.5m 143,000円