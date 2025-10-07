気象庁7日午前9時半ごろ、福島県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は福島県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.9と推定される。この地震による津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度4＝双葉、浪江（福島）▽震度3＝石巻桃生、角田、岩沼（宮城）いわき三和、いわき平四ツ波、白河新白河、白河東、白河表郷、須賀川八幡山、須賀川岩瀬、相馬、二本松油井、田村、南相馬、楢