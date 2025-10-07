8月の家計調査で、消費に使った金額は去年より2.3％増加しました。4か月連続のプラスです。総務省が発表した家計調査によりますと、8月の2人以上の世帯が消費に使った金額は31万3977円で、物価の変動を除いた実質で去年8月と比べ、2.3％増加しました。4か月連続のプラスです。▼自動車の購入などを含む自動車等関係費が＋22.4％と、大きく増加したほか、▼大阪・関西万博への旅行などから教養娯楽サービスへの支出が＋13％と増加し