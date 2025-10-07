今はもう更新されていないサイト。数年前までトップページだけ更新されていた。そのアーカイブを辿ると…？黒い背景をベースにスクロールしながら読み進める「縦読み漫画」を描く、R@B級森メタル(@zombie666_R)さんの『仮ロケ(訳有品)シリーズ』のなかから『アーカイブ＊ホラー』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】アーカイブに残された謎■トップページだけ更新されてる。よく見ると、なんかおかしい…？『アーカイブ＊ホラー