フォスター電機が４日続伸し連日の年初来高値更新となっている。６日の取引終了後に提出された変更報告書で、シンガポールに拠点を置く投資運用会社アクシウム・キャピタル社の株式保有割合が９．２６％から１０．３７％に上昇したことが判明したことを受けて、思惑的な買いが入っている。投資目的は純投資で、報告義務発生日は９月２９日となっている。 出所：MINKABU PRESS