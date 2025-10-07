サムコが続急騰、４０００円大台に乗せ９月１８日につけた高値３８３０円を払拭し年初来高値を更新した。化合物半導体（次世代パワー半導体）に重心を置き、オプトエレクトロニクス分野や高周波デバイス分野で実力を発揮する研究開発型装置メーカーとして存在感を示している。半導体関連の出遅れ株として株高修正の動きが期待されるほか、足もとではペロブスカイト太陽電池関連として人気化素地を開花させた。