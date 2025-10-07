インターメスティックが大幅続落している。６日の取引終了後に発表した９月度の国内月次売上速報で、既存店売上高は前年同月比４．９％増と３３カ月連続で前年実績を上回ったものの、７月の同２４．０％増、８月の同１８．０％増から伸び率が鈍化しており、これを警戒した売りが出ているようだ。 猛暑日が継続したことで、「ＳＵＮＣＵＴＧｌａｓｓｅｓ」や「調光レンズ」が好調に推移した。また、引き続き各種プロ