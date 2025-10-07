ジーデップ・アドバンスは３日続伸。６日取引終了後、東京工科大学の大規模ＡＩシステム導入プロジェクトに参画したと発表した。ＮＶＩＤＩＡリファレンスアーキテクチャーを採用した大規模ＡＩシステム「青嵐（ＳＥＩＲＡＮ）」の導入を支援したという。 出所：MINKABU PRESS