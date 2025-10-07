セリアは続伸している。６日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比１．８％増となり、７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客単価が０．１％減にとどまった一方、客数は同１．９％増と伸長した。なお、全社売上高は同４．７％増だった。 出所：MINKABU PRESS