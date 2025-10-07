午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２０、値下がり銘柄数は７３０、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、鉄鋼、不動産など。値下がりで目立つのは小売、その他製品、建設など。 出所：MINKABU PRESS