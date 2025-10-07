伊勢半は10月8日、「ヒロインメイクロングUPマスカラスーパーWP」の数量限定色「オールドテディベア」を発売します。カールキープ＆にじみに強いヒロインメイクの人気マスカラ「ロングUPマスカラスーパーWP」から、黄みのあるダークなくすみブラウン「オールドテディベア」が数量限定で登場。塗り重ねるほどに長く伸び、温かみのあるナチュラルな目もとを演出します。■商品特長●柔らかく、深みのあるニュアンスブラウン黄