【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuのツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』の日程・会場が解禁された。今ツアーは、バンド史上最多となる15都市を巡るもの。高松・広島は7年ぶり、新潟・バンコク・香港は初開催。 ■アジアの各都市も連なり、バンドとしてあらたな規模感を感じさせる『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』 日本国内だけでなく、バンコク・香港・台北・上海・ソウルとアジアの各都市も連な