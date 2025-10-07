―米株高はバブルでないことの証明― トランプ政権が革命的（?）政策を連発している。アカデミズムへの介入、暴動への州兵の投入、乱暴な行政制度への介入、執拗なFRB（米連邦準備制度理事会）攻撃など、引き続き政策の不透明性は高い。しかし、それに対する批判がいま一つ高まらず、むしろ野党の民主党への支持は更に低迷している。コアトランプ支持者を除けば、無気力、様子見の様相である。その中で米国経済は好