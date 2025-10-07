東京・小平市の津田塾大学の構内で、ロッカーの中から女子学生のハーフパンツを抜き取り、自分の体液をかけたとして、元職員の男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、「津田塾大学」元職員の田辺佑介容疑者（43）です。田辺容疑者は去年11月から今年夏ごろ、東京・小平市の女子大学「津田塾大学」小平キャンパスの構内で、ロッカーの中から女子学生のハーフパンツを抜き取り、自分の体液をかけた疑いがもたれていま