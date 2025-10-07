パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けたイスラエルとイスラム組織ハマスによる間接的な協議の1日目が終わったと報じられました。アメリカのトランプ大統領は「近く合意できるだろう」と楽観的な見通しを示しています。アメリカトランプ大統領「近いうちに合意できるだろうと思っている。チャンスは十分ある。それは永続的な合意になるだろう」中東の衛星テレビ局アルジャジーラは、エジプトで開かれているイスラエルとハマス