小学2年生で習う「かけ算九九」。コンピュータやAIの進化が続く昨今、「スマートフォンが身近にあるのに計算力って必要かな？」と思われている保護者のかたもいらっしゃるのではないでしょうか？実は、かけ算の学習には計算力だけでなく大切な内容があるのです。 今回は、「ベネッセ教育総合研究所」顧問を務める八木義弘先生に、九九を2年生で習う理由とその大切さについてお話を伺いました。 この記事のポイント