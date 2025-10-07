きょう午前9時30分ごろ、福島県双葉町と浪江町で震度4を観測するやや強い地震がありました。震源は福島県沖で深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されています。この地震による津波の心配はありません。