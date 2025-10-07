夜空に浮かぶ満月＝２０２４年９月、クロアチア・ザグレブ/Luka Batelic/PIXSELL/Sipa USA/File（ＣＮＮ）地平線を眺めて、今年最初のスーパームーンを観察しよう。１０月の満月である「ハーベストムーン」は６日の夜から７日の早朝にかけて観測できる。天文情報サイト「アーススカイ」によると、銀色に輝くこの満月は東部時間午後１１時４８分ごろにピークを迎える。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の月面有人探査「アルテミス計画」の